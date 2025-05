Carlo Ancelotti não quis abrir o jogo quanto à possibilidade de assumir o comando da seleção brasileira e garantiu que só vai falar sobre o futuro a 25 de maio, data do último jogo no campeonato espanhol, a receção à Real Sociedad.

«Posso esclarecer isso. Tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pelos meus adeptos, assim como tenho respeito por eles. Falarei sobre o meu futuro no dia 25 e não antes», disse o técnico dos «merengues», em conferência de imprensa.

O Real Madrid está no segundo lugar da Liga espanhola, com 72 pontos, a quatro do líder Barcelona. Ancelotti quer «lutar até ao último segundo do último jogo» e não pensa em mais nada.

«Eu estou bem. Entendo que queiram falar sobre o meu futuro, mas eu não quero. É simples. É uma falta de comunicação convosco. Mas não estou chateado, estou muito feliz. Eu sei perfeitamente o que tenho de fazer, o que vou fazer e o que estou a fazer, que não é falar do meu futuro hoje. Sei que vos desaponto, mas não me importo», salientou.

Questionado sobre como gostaria de despedir-se do Real Madrid, o italiano garantiu que a relação com o clube «é fantástica».

«O que vai acontecer... Eu não sei. Seja o que for, será uma despedida fantástica, porque tenho muito carinho pelo clube. Nunca irei discutir com o clube e não vou permitir que exista uma discussão com o clube até ao último dia», concluiu.

Apesar dos avanços e recuos nas negociações, Ancelotti é o nome mais bem cotado pela Confederação Brasileira de Futebol para comandar o «escrete». Jorge Jesus, que deixou o Al Hilal, é outra das opções, assim como Abel Ferreira.