Carlo Ancelotti deu a titularidade a Endrick na vitória do Real Madrid sobre o Getafe (1-0), mas criticou o avançado brasileiro. O treinador dos «merengues» deu um raspanete em público ao jogador pela tentativa de «chapéu» mal-executada num lance na segunda parte.

«Ele teve duas oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez até estivesse em fora de jogo, mas não pode fazer essas coisas. É jovem e tem de aprender. Ele deve rematar o mais forte possível, não pode fazer teatro. No futebol, não existe clube de teatro», disse Ancelotti, em conferência de imprensa.

O lance em causa aconteceu aos 56 minutos. Endrick ficou na cara de David Soria e até tinha Arda Güler completamente solto ao lado, contudo, tentou picar a bola sobre o guarda-redes do Getafe, que agarrou com facilidade, devido à má execução do brasileiro.