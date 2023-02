Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas no jogo contra o Maiorca, o que levou à abertura de uma investigação por parte da Liga espanhola. Este episódio ocorreu pouco mais de uma semana depois de os adeptos do Atlético de Madrid terem "enforcado" um boneco com a camisola do internacional brasileiro antes do dérbi da capital.



Carlo Ancelotti foi convidado a comentar os episódios e não tem dúvidas em apontar o problema. «Qual é o problema? É o Vinícius? São os colegas do Vinícius? Qual é o problema? O que tem o Vinícius de fazer para se defender contra isso? O que podem fazer os seus colegas para se defenderem?», começou por dizer, citado pela Sky Sports.



«Parece que o problema é o Vinícius, mas o problema é o que acontece à sua volta. É um problema do futebol espanhol. Faço parte do futebol espanhol e penso que este é um problema que tem de ser resolvido. Parece que o Vinícius é o culpado, mas ele é vítima de algo que eu não entendo», acrescentou.



Vinícius já tinha sido alvo de insultos racistas na visita do Real Madrid a Valladolid no início deste ano.



O Real Madrid inicia, recorde-se, a participação no Mundial de Clubes frente ao Al Ahly, esta quarta-feira (19h00).