As imagens dos adeptos do Barcelona, furiosos após a derrota no Clássico ante o Real Madrid, a insultarem Koeman e a baterem no seu carro à saída de Camp Nou correram mundo. Ancelotti, técnico rival, manifestou a sua solidariedade para com o homólogo dos blaugranas e defendeu que este «e «um problema» da sociedade.



«Foi uma falta de respeito pela pessoa e não pelo treinador. O Koeman não é um treinador, é uma pessoa que trabalha como treinador. Não é um problema do futebol, mas sim da sociedade e de falta de educação» ,referiu, em conferência de imprensa.



O italiano abordou ainda o estatudo de Eden Hazard no plantel «blanco», jogador que tarda em redescobrir a sua melhor versão.



«Hazard não tem estatuto de estrela porque teve muitas lesões. A pouco e pouco vai aparecer a sua melhor versão. Acredito que ainda vamos ver essa versão esta época e que vai jogar mais do que o que tem jogado até ao momento. Hazard tem tudo: qualidade, motivação... Só tem de aguardar, às vezes o treinador escolhe outros jogadores», defendeu.



Por último, Ancelotti revelou que Gareth Bale está perto da recuperação plena e que poderá ser utilizado no encontro ante o Rayo Vallecano, no dia 6 de novembro.