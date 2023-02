A retirada de Sergio Ramos da seleção espanhola foi um dos temas da conversa de Carlo Ancelotti com os jornalistas em véspera do dérbi de Madrid contra o Atlético. Segundo o jogador do PSG, o selecionador de Espanha, De La Fuente, descartou-o das suas opções pela sua idade.



Ora, o técnico italiano refuta a ideia do selecionador espanhol e frisou que não olha para o passaporte dos atletas na hora de decidir quem joga ou fica de fora.



«O tema da idade é como o da juventude. Se um jogador cumpre, não temos de olhar para o passaporte. Se o jogador tem 16 anos e cumpre... tem de jogar. Há que avaliar o que se passa no campo diariamente e perceber se um jogador de 17 ou de 38 pode cumprir. Esse é o nosso trabalho e a idade, para o bem e para o mal, não tem de ser um critério de decisão», referiu, citado pela Marca.



Ancelotti aproveitou e deu o exemplo de Maldini, histórico jogador italiano com quem trabalhou no AC Milan.



«Às vezes dizem que não uso jogadores da formação. Alguém se esquece que lancei um guarda-redes com apenas 17 anos: o Buffon. Ele era muito bom com 17 anos, melhor que os outros mais velhos. O mesmo acontece com 40 anos quando ainda podes conquistar a Champions. O Maldini, por exemplo, tinha 39 anos e treinava apenas uma vez por semana. Mas jogava porque era melhor que os outros todos. E se és melhor que os outros, deves jogar», argumentou ainda.



Lembre-se que Sergio Ramos referiu, no longo texto de despedida, que sentia «inveja de Modric, Messi e Pepe» por ainda terem a possibilidade de representar os seus países por mérito e por não terem sido colocados de parte pelos anos que têm.