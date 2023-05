O discurso de Giannis Antetokounmpo, após a eliminação dos Bucks na primeira ronda dos playoffs da NBA, tornou-se viral. O grego recordou Michael Jordan para defender que não há falhanços no desporto e referiu que «nem sempre se ganha».



As palavras de Giannis mereceram um comentário por parte do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti.



«O que disse o Antetokounmpo foi espetacular. Não tenho nada a acrescentar. No desporto e na vida não se pode falar de fracasso. O fracasso é quando não tentas fazer uma coisa o melhor que podes. Isto é fracasso. São mais a vezes que perdes do que ganhas sobretudo no desporto. Às vezes as coisas correm bem, outras vezes não É verdade que tenho uma pipa cheia de títulos, mas tenho de meter os títulos que perdi... era preciso uma casa para os guardar, uma pipa não chegava», referiu, em conferência de imprensa.



Ouça as palavras de Ancelotti: