Com os portugueses Thierry Correia e André Almeida de início, o Valência perdeu por 3-1 no reduto do Celta de Vigo, na partida que abriu a segunda jornada da liga espanhola.

Diego López até adiantou a equipa «ché» aos 14 minutos, mas os anfitriões consumaram a reviravolta no marcador ainda antes do intervalo. Óscar Mingueza (23m) apontou o golo do empate e, cinco minutos depois, Iago Aspas fez o 2-1.

O capitão da equipa da casa poderia ter bisado em cima do descanso, mas desperdiçou um penálti (45+5m).

No segundo tempo, Fran Beltrán apontou o 3-0 em cima da hora de jogo e fechou as contas da partida.

O Celta de Vigo soma o segundo triunfo em dois jogos no campeonato espanhol, enquanto o Valência continua sem pontuar.

No segundo jogo do dia, o Villarreal venceu por 2-1 em casa do Sevilha.

Danjuma colocou o «submarino amarillo» na frente logo aos dois minutos, mas Dodi Lukebakio fez o empate mesmo em cima do intervalo (45+6m).

Contudo, os forasteiros viriam a garantir os três pontos já em tempo de compensação da segunda parte, por intermédio do reforço Ayoze Pérez, no quinto minuto de descontos.