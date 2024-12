O Valência, com o médio português André Almeida a titular, empatou esta quarta-feira na visita ao Espanhol (1-1), em jogo de acerto de calendário, relativo à 13.ª jornada da liga espanhola, entre duas equipas em zona de despromoção.

O Espanhol inaugurou o marcador por Javi Puado, aos 44 minutos da primeira parte. O Valência empatou a abrir a segunda parte, por Diego López, aos 47 minutos.

No Villarreal-Rayo Vallecano, que também acertou calendário (jogo da 12.ª jornada) também houve empate a uma bola.

Aos 20 minutos, Álvaro García deu vantagem ao Rayo Vallecano, mas o Villarreal, já reduzido a dez devido à expulsão de Willy Kambwala após falta duríssima sobre Óscar Valentín (32m), fez o empate em cima do intervalo, por Ayoze Pérez (45+1m).

Na classificação, o Valência mantém-se no 20.º e último lugar, com 11 pontos. O Espanhol também segue em zona de descida, em 18.º, com 15 pontos. O Villarreal é 5.º com 27 pontos e o Rayo Vallecano 12.º, com 21.