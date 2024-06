Ansu Fati regressa ao Barcelona após uma época emprestado a Brighton da Premier League. O extremo internacional espanhol deu uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo onde falou sobre a experiência em Inglaterra e o regresso a Barcelona, onde se formou como futebolista. Depois de ter sido bastante afetado por lesões entre 2020 e 2022, tendo perdido espaço no plantel, Fati assegura estar de volta à melhor forma.

«Neste momento, estou a 100%. Estou a trabalhar arduamente porque sinto que há sempre espaço para melhorar. Passo muitas horas no ginásio. Há pessoas que pensam que o Ansu está sempre lesionado e, no final, estive dois anos sem me lesionar. Tive uma pequena lesão e as pessoas ficam a pensar nisso. No ano passado, joguei a época inteira e não perdi um jogo. Não ter a continuidade que se deseja torna as coisas difíceis, mas eu estava preparado e lutei até ao último momento», referiu.

Ansu Fati confessa ter tido saudades de Barcelona, pois esta foi a primeira época em que esteve afastado do clube espanhol. «Depois de tantos anos a viver aqui, foi complicado no início, mas depois adaptei-me. Acima de tudo, tenho saudades da minha família e do meu irmão mais novo, que não tenho podido ver muito porque teve de estudar. Também dos meus amigos, que passavam muito tempo com eles quando eu estava cá, e do arroz da minha mãe», revela o internacional espanhol.

Por fim, Fati deu a conhecer a sua opinião sobre Hans Flick, treinador alemão anunciado recentemente no Barcelona. «Tive a oportunidade de o conhecer em Brighton, ele veio um dia visitar o clube, pude conhecê-lo, cumprimentá-lo e apertar-lhe a mão. Desejo-vos as maiores felicidades. Vem para o melhor clube do mundo e tenho a certeza de que se vai sair muito bem», finalizou.

Na época passada, Ansu Fati participou em 27 jogos pelo Brighton. Marcou quatro golos e somou uma assistência. Tem contrato até 2027 com o clube espanhol, com cláusula de rescisão de mil milhões de euros.