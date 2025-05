Em Espanha, Antony regressou ao futebol que já havia apresentado nos tempos áureos pelo Ajax. Foram no total 15 participações para golo em 26 jogos (nove tiros certeiros e seis assistências). Na mensagem, Antony começou por relembrar a fase mais negativa ao serviço do Manchester United.

«Hoje chegou o dia de agradecer a um dos capítulos mais bonitos da minha vida. Eu preciso de dizer o porquê que vocês foram e sempre serão bastante especiais para mim. Saí do Brasil, joguei nos Países Baixos e em Inglaterra. Muita coisa mudou, mas o futebol sempre esteve ali. Sempre foi o meu porto seguro, até que um dia tudo desabou. A bola deixou de entrar e comecei a duvidar de mim mesmo», escreveu.

Para fechar, o extremo de 25 anos comentou o «sonho» que foi voltar a ganhar a alegria pelo desporto. «Foi então que o futebol deu-me um último presente, vocês (beticos). Quando cheguei aqui não sabia o que esperar, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei encontrar o que encontrei. Foi como reencontrar um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido. Com vocês voltei a sorrir e reencontrei o miúdo de lá de trás. O futebol voltou a ser amor verdadeiro. Obrigado por me acolherem como um dos vossos. Obrigado por me relembrarem o porquê de me ter apaixonado pelo jogo. Minha casa. Minha gente. Muito Betis sempre», concluiu.

Antony foi peça chave na boa época do Betis, que terminou a Liga espanhola em sexto lugar (que dá acesso à Liga Europa) e chegou à final da Liga Conferência, onde perderam por 4-1 com o Chelsea. O atleta foi, ainda, recentemente chamado para representar o Brasil, naquela que foi a primeira convocatória feita por Carlo Ancelotti.

O futuro do jogador continua incerto. O Betis tinha interesse em continuar com Antony. Pelo caminho, surgiu também o interesse do Bayer Leverkusen, agora orientado por Erik ten Hag (que treinou o atleta em Manchester e no Ajax).