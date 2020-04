Agora no Zenit, Malcom reconhece que a carga física no clube russo é maior do que aquela que tinha na época passada, quando estava no Barcelona de Ernesto Valverde.

«Aqui [Zenit] fazemos sessões duplas de treino. No Barcelona treinávamos 40/50 minutos, talvez por isso é que me lesionei [o brasileiro esteve vários meses afastado esta temporada por problemas físicos]», disse, à Cadena SER.

O extremo de 23 anos falou ainda de Lionel Messi: «Leo não é o presidente [do Barcelona], é o capitão que ajuda a equipa. Primeiro falava connosco primeiro e só depois é que ia falar com o presidente ou o treinador. Messi é incrível. Joguei com os melhores no Barcelona e aprendi muito.»