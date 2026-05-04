Kylian Mbappé ficou de fora do Espanhol-Real Madrid devido a lesão, mas foi o tema principal na conferência de imprensa de Álvaro Arbeloa, após a vitória por 2-0 dos «merengues», este domingo.

O avançado francês aproveitou os últimos dias para umas férias na Sardenha ao lado da namorada, a atriz Exter Espósito, o que motivou bastantes críticas dos adeptos madrilenos e, segundo a imprensa espanhola, criou mal-estar no clube.

«Todo o planeamento para jogadores lesionados é supervisionado e gerido pela equipa médica do Real Madrid, que controla quando eles devem ir para Valdebebas [n.d.r. centro de treinos] e quando não devem. E, a partir daí, cada jogador, no seu tempo livre, faz o que acha melhor. Eu não posso interferir nisso», disse Arbeloa após o jogo, questionado sobre Mbappé ter aterrado em Madrid apenas 12 minutos antes do pontapé de saída.

«Não tenho dúvidas do comprometimento de nenhum dos meus jogadores. Acho que todos eles sabem o quão importantes são estes jogos para nós. Quando vestes a camisola do Real Madrid, quando estás aqui, entendes as exigências deste clube. Felizmente, nunca houve, não há e nunca haverá um clube maior do que o Real Madrid. E acho que todos os meus jogadores entendem isso perfeitamente. O que eles representam, onde estão e o quão importante isso é. E como todos eles são sortudos... como todos nós somos sortudos por estarmos no Real Madrid.»

Vinicius Júnior marcou os dois golos do Real Madrid, mas Arbeloa não quis comparar o compromisso do brasileiro com o de Mbappé. Ainda assim, deixou um forte recado.

«Não entro em comparações entre jogadores. Acho que precisamos de todos. Digo isso desde que assumi este cargo: para vencer qualquer jogo, é preciso o comprometimento de cada jogador. Costumo dizer-lhes que dói quando vemos que todas as outras equipas correm mais do que nós. E não apenas quando não temos a bola, mas também é algo em que precisamos de nos concentrar, mesmo quando a temos. Precisamos de ser uma equipa muito mais móvel, fazer muito mais movimentações sem a bola... o que é desconfortável, porque para recuperar uma bola precisas de fazer dez sprints. Mas precisamos do comprometimento de cada jogador para pressionar, defender, atacar. Acho que, atualmente, se queres ser uma equipa muito completa, que os adversários acham difícil de vencer… talento sozinho não chega», frisou.

«Gosto de ver quando os jogadores entendem não apenas que o comprometimento é importante, mas que incorporam os valores do Real Madrid. Quando falamos sobre o que é o Real Madrid e como foi construído… Não criámos o Real Madrid com jogadores que entram em campo de fato, mas com jogadores que acabam com as camisolas cobertas de suor, lama, esforço, sacrifício e perseverança. Como este clube atrai os melhores jogadores do mundo, e quando eles entendem o que é o Real Madrid, quais são os seus valores, o que o tornou grande, o talento une-se ao comprometimento e ao esforço. E é isso que nos torna a melhor equipa do mundo. Mas, acima de tudo, por quem somos e como construímos a história do Real Madrid», concluiu.