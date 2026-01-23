Arbeloa: «Frase de Mourinho? Quando ele fala, eu ouço e analiso»
Treinador do Real Madrid comenta as críticas do técnico do Benfica aos «treinadores sem história»
Uma frase de José Mourinho antes do jogo com a Juventus não apssou despercebida à imprensa espanhola. O treinador do Benfica disse que ficava surpreendido «quando um treinador sem história, sem trabalho feito, tem a possibilidade de treinar os maiores clubes do mundo» e alguns jornais do país vizinho especularam que o português se referia a Álvaro Arbeloa.
Ora, esta sexta-feira, o treinador espanhol, que sucedeu recentemente a Xabi Alonso no comando do Real Madrid, teve oportunidade de responder sobre se sentia que era o destinatário da frase, mas foi lacónico.
«Vocês sabem o que o Mourinho significa para mim. Quando um treinador com essa experiência e história fala, sobretudo ele, eu ouço e analiso», disse Arbeloa, em conferência de imprensa.
O antigo jogador do Real Madrid, de 43 anos, foi treinador nos escalões jovens dos «merengues». Esta época, começou no comando do Castilla e já leva três jogos na equipa principal (duas vitórias e uma derrota).