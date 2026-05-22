Álvaro Arbeloa abordou a possibilidade de se juntar à equipa técnica de José Mourinho, caso a transferência do treinador português se confirme.

Na antevisão à receção ao Ath. Bilbao, o técnico espanhol foi questionado sobre o futuro dos merengues, após ter admitido que este será o último jogo ao comando da equipa. Entre muitas perguntas e respostas, Arbeloa abordou a possibilidade de fazer parte da equipa técnica de José Mourinho.

«Não estou aqui para falar de possibilidades. José Mourinho tem uma equipa técnica fantástica, que é tão boa como ele e, por isso, penso que está muito bem acompanhado. Se vier para o Real Madrid penso que trará a sua equipa técnica. Não existe qualquer possibilidade de eu fazer parte da equipa técnica», disse.

Arbeloa explicou ainda que não tem conselhos para dar ao seu sucessor, depois de uma época muito difícil da equipa de Madrid.

«Não estou aqui para dar muitos conselhos. Tenho a certeza que o treinador que vier terá muita experiência. Este ano aconteceram muitas coisas difíceis de gerir e com muita frustração», acrescentou.

O Real Madrid, recorde-se, joga este sábado frente ao Ath. Bilbao, naquele que será o último jogo da temporada e de Arbeloa ao comando dos merengues.