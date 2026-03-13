Depois da vitória sobre o Manchester City (3-0), o Real Madrid joga este sábado para o campeonato espanhol, com o Elche, ainda sem Kylian Mbappé. O treinador dos «merengues», Álvaro Arbeloa, confirmou que o avançado francês continua de fora, no entanto, já deverá ser opção para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Está a melhorar a cada dia. A evolução dele está de acordo com o plano que fizemos quando decidimos que ele parasse após todos os exames. Vejo-o muito bem. Não vai estar para amanhã, mas confiamos que possa viajar para Manchester. No domingo, tomaremos uma decisão final. Espero que possa estar lá e contra o Atlético [de Madrid]. Depois disso, o que tiver de acontecer com a seleção francesa vamos decidir quando chegar a hora», disse Arbeloa, em conferência de imprensa.

O Real Madrid defronta o City na próxima terça-feira e, cinco dias depois, recebe o Atlético de Madrid no Bernabéu, para a Liga espanhola.

Mbappé, recorde-se, foi forçado a parar devido a um problema no joelho esquerdo que já se arrastava desde o final do ano passado.