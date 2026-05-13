Na conferência de antevisão à receção ao já despromovido Oviedo, Álvaro Arbeloa foi questionado sobre a disponibilidade de Kylian Mbappé para o jogo da 36.ª jornada da Liga espanhola. Apesar de todas as polémicas de que o francês tem sido alvo, o treinador do Real Madrid referiu que o jogador «sempre deu 100 por cento» pelo clube.

«O Mbappé vai jogar contra o Oviedo? Vamos ver se ele termina o treino hoje, como fez ontem (terça-feira). Se estiver disponível, certamente terá alguns minutos em campo para continuar a demonstrar o seu compromisso com o clube e para disputar as três partidas que faltam», começou por dizer.

Arbeloa aproveitou, ainda, para reforçar a confiança em Mbappé, apesar de todas as polémicas que têm pairado sobre o universo Real Madrid e, acima de tudo, têm visado o craque francês.

«Como adepto do Real Madrid, antes de ser treinador, gostava de o ver continuar a fazer o que faz de melhor: marcar golos. O Mbappé sempre deu 100 por cento, porque, caso contrário, não estaria onde está», adicionou.

Se fora de campo a «saúde» do emblema de Madrid já viu dias mais felizes, a verdade é que dentro do relvado as coisas não têm sido melhores. Apesar de uma temporada que ficou aquém das expectativas e, sobretudo, sem títulos, Álvaro Arbeloa recusa a ideia de que o Real Madrid está em crise.

«Chegar ao fundo do poço? O que é que os outros clubes têm vindo a fazer? Nenhum clube consegue ganhar a Liga dos Campeões e o campeonato espanhol todos os anos. Não entendo porque é que se fala em instabilidade institucional ou num balneário dividido... o Real Madrid tem vindo a fazer as coisas bem há muito tempo; é um clube saudável, bem administrado e com ótimos jogadores. Tenho a certeza de que neste verão o clube fará as análises necessárias para reforçar a equipa e que o Real Madrid voltará mais forte. Com a reflexão e as exigências necessárias, o Real Madrid voltará a vencer, disso tenho a certeza», concluiu.

O Real Madrid, recorde-se, joga diante do Real Oviedo em encontro marcado para esta quinta-feira, às 20h30.