O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, garantiu que o jovem futebolista turco Arda Güler, de 19 anos, vai continuar na próxima época no plantel, descartando qualquer hipótese de um empréstimo em 2024/25.

Arda Güler foi titular pela primeira vez na liga espanhola na sexta-feira pelo Real Madrid, ao seu oitavo jogo em 2023/24 pelo clube, apontando o golo do triunfo na visita à Real Sociedad.

Em conferência de imprensa após o jogo, o técnico do Real Madrid deixou elogios a jogadores que têm sido menos utilizados esta época e que foram titulares em San Sebastián, antes da visita a Munique na terça-feira, para o jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

«Creio que todos os que jogaram menos, nesta última parte da época estão a fazê-lo muito bem. Arda [Güler], Dani [Ceballos] e Fran García. Tiveram boa atitude no campo, compromisso, lutaram. O Arda marcou um golo, o Arda vai ser um jogador muito importante para nós no futuro. Não há dúvida que ele fica cá no próximo ano», afirmou Ancelotti, falando também do trabalho sem bola do jogador.

«Gostei muito. Deve melhorar e está a fazê-lo. Já leva muito tempo a trabalhar de forma espetacular e sim, já podia ter jogado antes, porque a treinar, treinou muito bem. Mas é jovem e o seu protagonismo chegará. Falamos de um menino que tem mais golos do que minutos jogados e isso só pode ser um dom», afirmou Ancelotti.

Arda Güler, que tem contrato até 2029, leva apenas 166 minutos pelo Real Madrid, distribuídos por oito jogos. Na liga espanhola fez apenas 99 minutos e já apontou dois golos.

