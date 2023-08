O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, criticou o comportamento do presidente da federação espanhola de futebol (RFEF) e considerou que as justificações apresentadas após o beijo na boca Jenni Hermoso, durante os festejos da conquista do Mundial feminino, são «insuficientes».

«O que vimos foi um gesto inaceitável. As desculpas que o senhor Rubiales (presidente a RFEF) apresentou são insuficientes. Penso até que são inapropriadas e, por isso, tem de ir mais longe», afirmou Sánchez, em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro espanhol negou ainda que tenha pedido a demissão de Rubiales e lembrou que a RFEF é «um organismo que não é dependente do governo».

Recorde-se que, num vídeo publicado nas redes sociais, Luís Rubiales lamentou o sucedido e garantiu que foi um «ato sem má intenção e sem má-fé».