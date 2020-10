Na véspera da seleção espanhola receber a congénere suíça, Luis Enrique foi questionado acerca da ausência de Asensio da convocatória para os jogos da Liga das Nações. Inicialmente, o selecionador de «La Roja» recusou falar sobre o extremo de 24 anos.



«Pois vê-lo não vejo, porque não está convocado. O Asensio é um jogador sobre o qual já falei muitas vezes, não o vou fazer na véspera de um encontro com a importância deste. Envio um abraço ao Asensio, não tenho nada contra ele, mas não é o momento para falar disso», referiu, em conferência de imprensa.



No entanto, os jornalistas voltaram a insistir nas questões acerca do jogador do Real Madrid e o técnico asturiano acabou por responder com humor.



«Acho que deve estar a ver uma série da Netflix, tranquilamente em sua casa, sentado no sofá. Imagino que estará muito bem. Repito, mando-lhe um abraço. Agora vamos falar da Suíça», insistiu.



O Espanha-Suíça joga-se este sábado, às 19h45.