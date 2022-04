Apesar do triunfo frente ao Getafe, Gareth Bale foi assobiado pelo Bernabéu quando rendeu Karim Benzema à entrada para o quarto de hora final. No final da partida, Carlo Ancelotti defendeu o galês embora tenha reconhecido que a reação dos adeptos «é compreensível».



«Os adeptos são importantes. Foram contra o PSG e agora esperemos que voltem a ser importantes contra o Chelsea. Os assobios a Bale são compreensíveis, mas agora ele está a fazer as coisas bem. É um profissional sério», começou por dizer, citado pelo AS.



«O Bale não está magoado. Ele está bem, tem trabalhado bem, tem vontade de jogar e de ajudar a equipa. Precisamos de todos e a união entre adeptos e jogadores é um aspeto importante», acrescentou.



Apesar dos 12 pontos de vantagem dos merengues para o Sevilha, segundo classificado, o italiano não considerou que o título esteja no bolso.



«Ainda não acabou. Temos o jogo contra o Sevilha e outro em casa. Temos de estar preparados», frisou.