O Athletic Bilbao, que conquistou a Supertaça de Espanha no domingo, apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça do Rei, ao afastar o Ibiza-Eivissa por 2-1, na deslocação ao Municipal de Can Misses.

O Ibiza, do terceiro escalão do futebol espanhol, começou a desenhar uma possível nova surpresa – tinha afastado o Celta de Vigo por 5-2 na ronda anterior – com o golo de Pérez Mateo, aos 12 minutos, que fez a diferença na primeira parte.

Após o intervalo, o Athletic chegou à igualdade por Raúl García, aos 52 minutos. E foi já na compensação e também após o 2-1 anulado ao Ibiza por fora-de-jogo, que os bascos chegaram à vitória: Unai Núñez, no segundo de dois minutos de compensação, fez o 1-2 final no marcador.