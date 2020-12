O Athletic Bilbao recebeu e venceu o Huesca por 2-0 em San Mamés, no jogo que abriu a 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Foi preciso esperar pelos últimos minutos de jogo para ver alteração no marcador. Kenan Kodro, que tinha entrado aos 66 minutos, bateu o guardião Álvaro Fernández de grande penalidade, num lance precedido de expulsão por acumulação de amarelos de Pulido, ao minuto 86.

O 2-0 final foi apontado no primeiro minuto de compensação, por Unai Núñez.

O emblema basco, que pôs assim fim a quatro jornadas consecutivas sem vitórias, está no nono lugar, com 17 pontos. O Huesca continua em 20.º e último, com 11 pontos.