O Atlético de Madrid está de luto pela morte de Christian Minchola, o jogador de apenas 14 anos.

Em comunicado, o emblema «colchonero» lamenta a morte do jogador da equipa infantil C, nascido em Madrid mas também com ascendência peruana.

Em homenagem a Christian Minchola, assim como a todas as vítimas de covid-19 em Espanha, a bandeira do Atlético de Madrid está a meia haste.