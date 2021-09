Thomas Lemar, jogador do Atlético de Madrid, saiu lesionado do jogo com o FC Porto, e o emblema espanhol informou esta quinta-feira que o francês contraiu uma lesão muscular «sem evidência de rotura».

Lemar foi substituído ainda na primeira parte por Rodrigo de Paul, após ter apresentado queixas físicas.

«O internacional francês será submetido a trabalho individual de fisioterapia e reabilitação durante os próximos dias, e o seu regresso ao plantel dependerá da evolução da lesão», pode ler-se no site oficial dos colchoneros.