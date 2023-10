O Atlético de Madrid venceu este sábado por 3-0 em casa do Celta de Vigo, na noite perfeita de Antoine Griezmann: o francês fez um hat-trick e garantiu o triunfo que permite aos colchoneros ascenderem provisoriamente à segunda posição da Liga Espanhola.

O jogo começou a ficar desequilibrado aos 25 minutos, quando o guarda-redes Iván Vilar cometeu um erro de todo o tamanho: deixou escapar uma bola fácil e cometeu falta sobre Morata, originando a grande penalidade que o francês Antoine Griezman converteu em golo.

Para além disso, ainda foi expulso e deixou o Celta Vigo reduzido a dez jogadores.

Apesar da tentativa de reação da formação galega, foi o At. Madrid que andou sempre mais perto do golo. Destaque, nesse aspecto para Samuel Lino: o antigo jogador de Gil Vicente voltou a ser titular e obrigou o guarda-redes do Celta a três grandes defesas.

Até ao intervalo não houve mais golos, mas na segunda parte voltou a aparecer Griezmann: aos 64 minutos fez um golo para os apanhados, depois de uma jogada em que ganhou uma série de ressaltos, tentou cruzar de pé direito e fez um golaço. O francês fixou o resultado final em 3-0, aos 70, assistido por Molina.

Com esta vitória, o Atlético Madrid ascendeu provisoriamente à segunda posição, com 22 pontos, a três do líder Real Madrid (e menos um jogo), mas ainda pode se apanhado por Girona, terceiro, e FC Barcelona, quarto, que jogam no domingo.