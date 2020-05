Passaram quase vinte anos, mas é difícil esquecer o dia da primeira visita de Luís Figo a Camp Nou, depois de ter trocado o Barcelona pelo Real Madrid. Essa noite ainda está bem presente na memória de muita gente, sobretudo de quem esteve em campo, como Luís Enrique.

«Não conseguíamos ouvir nada a um metro de distância. Havia tensão acumulada há muito tempo, e no fim acabou por cair algo por ali... Foi um jogo incrível. É um daqueles jogos que ficam gravados, e era impossível perdermos. Naquele dia, mesmo que tivessem entrado onze cordeiros em campo o Barcelona ganhava o jogo, de certeza. Era impossível alguém não se deixar levar pelo ambiente», recordou o agora selecionador espanhol, em entrevista a um espaço no youtube, denominado "Colgados del aro".

Luis Enrique tinha feito o trajeto inverso ao de Figo quatro anos antes, e também recordou essa mudança polémica.

«Não geras qualquer ódio se fores para outro clube. É a libertação de hormonas. São as células prejudiciais, tens de atacá-las. Os jogadores devem mudar mais de equipa. Foi bonito sair grátis. Não chegámos a acordo e segui o caminho que decidi. Foi muito gratificante ouvir Capello dizer que não entendia a minha saída gratuitamente. Atraía mais os gestos ou a polémica. Uma coisa é a reação do público no estádio. Em Madrid sempre senti carinho. No terceiro ano chamaram-me para renovar, mas não deu frutos, pois não voltei a ser chamado. A partir daí talvez o meu rendimento não tenha sido o suficiente para convencê-los. Não era um dos pilares da equipa», afirmou o antigo jogador, que recordou ainda um golo apontado à antiga equipa: «Era um marco e tinha de celebrá-lo.»

Luis Enrique falou ainda da retoma do futebol, no contexto da pandemia de covid-19, e fez uma analogia curiosa relativamente aos jogos à porta fechada: «É como dançar com a própria irmã. Vi o regresso da Bundesliga e é lamentável. Ouvimos os insultos e perdemos a intimidade dos bons momentos. Mas é preciso perceber é um negócio que gera muito dinheiro, e apesar de tudo pode ajudar a passar esta fase.»