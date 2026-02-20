O Real Madrid confirmou algo que a imprensa espanhola já avançada - o defesa-central Dean Huijsen está no boletim médico do clube.

Em comunicado, o clube diz que, após exames realizados, o internacional espanhol (de ascendência neerlandesa) contraiu uma lesão muscular no gémeo da perna direita.

O clube não oferece um tempo de recuperação estimado, mas a imprensa de Madrid afirma que Huijsen poderá estar apto na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, contra o Benfica, no Santiago Bernabéu. A partida está marcada para quarta-feira, dia 25.

Porém, está em dúvida para essa partida. Antes disso, o Real Madrid visitará o Osasuna para o campeonato espanhol. Arbeloa não conta também com Éder Militão, Jude Bellingham e Rodrygo, todos por lesão.