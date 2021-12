João Félix recuperou da lesão que o afastou dos jogos do Atlético de Madrid nas últimas semanas e faz parte dos convocados para o duelo contra o Maiorca, deste sábado.



O internacional português sofreu uma «lesão muscular pós-traumática com edema miofascial do gémeo interno» durante um treino e falhou os encontros contra Osasuna, AC Milan e Cádiz.



Desta forma. João Félix pode ser opção não só para o jogo contra o Maiorca como para a «final» no Dragão contra o FC Porto, no último jogo da fase de grupos da Champions.



Os convocados do Atlético:



Guarda-redes: Lecomte e Oblak;



Defesas: Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Vrsaljko e Ibrahima Camará;



Médios: Kondogbia, De Paul, Koke, Llorente e Herrera;



Avançados: Félix, Griezmann, Suárez e Cunha;