O Almería, clube no qual Cristiano Ronaldo tem uma participação de 25 por cento, respondeu ao Flamengo, que acusou o emblema espanhol de não saldar uma dívida de 1,8 milhões de euros.

Em comunicado, o clube da II Liga espanhola garante que não deve ao Fla o valor que reclama. «O Almería mantém-se de forma firme e consistente a sua posião de que as quantias reclamadas não são devidas, encontrando-se a controvérsia devidamente submetida à consideração do Tribunal Arbitral competente, onde deverá resolver-se exclusivamente com base nos argumentos jurídicos e a prova apresentada pelas partes», lê-se.

O clube espanhol acusa ainda o Flamengo de ter «omitido circunstâncias relevantes», em especial uma questão relacionada com a dupla tributação em Espanha e Brasil, e, lembrando que o diferendo ainda não conheceu uma decisão, vê a tomada de posição do clube brasileiro como uma tentativa de «influenciar externamente um processo arbitral em curso». «O Almería considera que este tipo de atuação é incompatível com os princípios de boa-fé processual, igualdade entre as partes e correta administração da justiça arbitral.»