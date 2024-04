Graças a um golo sofrido já em tempo de descontos, o Athletic Bilbau empatou na receção ao Villarreal (1-1), na 31.ª jornada do campeonato espanhol, atrasando-se na corrida pela Champions.

Depois de Gerard Moreno ter desperdiçado um penálti para os visitantes na primeira parte, os bascos inauguraram o marcador aos 67 minutos, por Oihan Sancet, numa altura em que já jogavam em superioridade numérica, devido à expulsão de Santi Comezana, aos 46.

Ainda assim, o Villarreal, que contou com Gonçalo Guedes a partir dos 69 minutos, conseguiu garantir o empate em tempo de compensação, quando Dani Parejo converteu um penálti (90+5m).

O Athletic continua na quinta posição, mas ficou a quatro pontos de distância do quarto, o último de acesso à Champions, ocupado pelo Atlético Madrid.

A Real Sociedad, quinta classificada, não aproveitou o deslize dos vizinhos bascos e empatou a dois golos, em casa, com o lanterna-vermelha Almería, que parece cada vez mais condenado à despromoção.

Sheraldo Becker, aos 32 minutos, e Mikel Oyarzabal, aos 59, marcaram para os anfitriões, Adrian Embarba bisou para os visitantes, aos 30 e 88, de penálti.

Luís Maximiano foi titular na baliza do Almería e destacou-se com uma defesa candidata às melhores do ano (no vídeo associado), enquanto André Silva saltou do banco da Real Sociedad aos 78 minutos.

Também este domingo, o Sevilha afastou-se da zona de despromoção ao vencer por 2-0 na visita a Las Palmas. Já o Granada impôs-se em casa, também por 2-0, ao Alavés, mas permanece no penúltimo lugar.

A classificação da liga espanhola

