O Athletic Bilbao venceu a Real Sociedad por 1-0 no San Mamés, no dérbi do País Basco deste domingo, que fechou a 14.ª jornada da liga espanhola.

A equipa treinada por Ernesto Valverde marcou o único golo do jogo aos 26 minutos da primeira parte, por Oihan Sancet. Nico Williams cruzou junto à linha de fundo, do lado esquerdo da área, para o médio de 24 anos cabecear junto ao segundo poste, para o fundo da baliza.

O internacional espanhol continua a acentuar a veia goleadora em 2024/25, levando já seis golos em 13 jogos, igualando as marcas de 2023/24 e 2021/22 pelo clube e estando de olho na marca de dez golos que fez em 2022/23.

O Athletic voltou às vitórias na liga espanhola depois de três empates e subiu um lugar, sendo agora 5.º, com 23 pontos. A Real Sociedad, treinada por Imanol Alguacil, que vinha de duas vitórias no campeonato – a última frente ao Barcelona – está no 10.º lugar, com 18 pontos.

Já este domingo, o Real Madrid venceu o Leganés (0-3) e houve ainda vitória do Sevilha ante o Rayo Vallecano (1-0) e empate no Osasuna-Villarreal (2-2).