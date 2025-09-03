O Athletic Club emitiu um comunicado, esta quarta-feira, para explicar todo o processo que levou a que Aymeric Laporte não fosse inscrito a tempo como reforço.

O emblema basco revelou que a FIFA, entretanto, já negou o pedido da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que tinha solicitado um certificado excecional de transferência.

Segundo o Athletic, o acordo com o Al Nassr e o defesa-central de 31 anos foi alcançado a 1 de setembro, último dia do mercado. O clube espanhol enviou os documentos para a plataforma TMS (Transfer Matching System) da FIFA, mas não conseguiu entregar todos os papéis necessários «devido a fatores externos além do seu controlo».

Depois disso, a RFEF entrou em cena e tentou resolver o caso ao solicitar à FIFA um Certificado Internacional de Transferência da Federação Saudita, para que o central canhoto pudesse ser registado pelo Athletic na Liga espanhola. Ora, já esta quarta-feira, a RFEF informou o emblema de Bilbau, por e-mail, que a FIFA recusa emitir o tal certificado.

Ainda assim, o Athletic garante que está a trabalhar para «atender aos desejos das três partes» e estuda «todas as possibilidades».

De acordo com a nota do clube, caso não se confirme o regresso de Laporte, oito anos depois da saída para o Manchester City, os bascos não terão qualquer encargo financeiro e poderão anular os contratos.