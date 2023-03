O Atlético de Madrid aplicou uma «goleada das antigas» ao Sevilha, na noite em que Diego Simeone entrou (ainda mais) para a história do clube. O argentino ultrapassou o mítico Luis Aragonés e tornou-se com 613, o técnico com mais jogos ao comando dos colchoneros.

Foi a quinta vitória do At. Madrid nos últimos oito jogos, sendo que a equipa da capital espanhola ainda não perdeu desde que João Félix saiu para o Chelsea: oito jogos, cinco vitórias e três empates. Antes disso tinha somado quatro derrotas em seis jogos.



Se a festa no Civitas Metropolitano começou ainda antes do pontapé de saída, prosseguiu durante o jogo por mérito dos madrilenos. Memphis Depay, na estreia a titular, foi a figura maior da primeira parte ao marcar dois golos em três minutos (23 e 26m). O primeiro do neerlandês surgiu num contra-ataque enquanto o segundo foi um golaço à entrada da área.



Depois de dois duros golpes, o Sevilha conseguiu reduzir por En-Nesyri e deixou o jogo em aberto para a segunda metade. Ou pensou-se que estaria em aberto, pelo menos. Porém, Antoine Griezmann marcou um golaço, aos 53 minutos, dedicou-o a Simeone e tirou os andaluzes do encontro.



O Atlético nem parecia uma equipa de «El Cholo» e chegou ao 4-1 por Carrasco, servido de bandeja pelo «canterano» Barrios. A noite desastrosa do Sevilha na capital espanhola continuou e já depois de Rakitic ter falhado um penálti, Morata imitou Depay e fez também um bis com golos aos 76m e 90+2m.



O Sevilha, que acabou o jogo reduzido a dez por expulsão de Gueye, é 16.º com 25 pontos e continua perto da zona de despromoção. Por sua vez, o Atlético de Madrid saltou para o terceiro lugar por troca com a Real Sociedad que empatou com o Cádiz na última sexta-feira.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]