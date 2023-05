Jogo incrível na Catalunha!



O Espanhol esteve a perder por 0-3 frente ao Atlético de Madrid, mas conseguiu uma recuperação impressionante (3-3). Um esforço brutal de quem luta pela sobrevivência na Liga espanhola.



Os «colchoneros» precisavam de ganhar de forma a voltarem ao segundo lugar, perdido horas antes para o Real Madrid. Por isso, o conjunto de Simeone fez uma bela primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0: Saúl Ñíguez abriu o marcador aos 21 minutos e Griezmann, na recarga a um remate de Carrasco ao poste.



Os catalães, penúltimos do campeonato, pareciam derrotados. O cenário ficou ainda mais negro para os «pericos» quando Carrasco fez o 3-0 no primeiro minuto do segundo tempo. A partir daí, seguiram-se 34 minutos loucos!



Montes, nas alturas, fez o 1-3 e deixou o Espanhol a sonhar com a recuperação. Volvidos dez minutos, Grbic travou um adversário na área e o árbitro apitou grande penalidade. Joselu não falhou e fez o 3-2 final. O estádio tentou empurrar a equipa e este deixou-se ir. E acabou por fazer o que parecia impossível no início da etapa complementar: o 3-3 num golpe de cabeça de Vinícius Souza.



No outro jogo que começou às 21h00, o Betis perdeu contra o Getafe no Benito Villamarín (0-1).



Com Rui Silva no banco e William de fora por lesão, Alderete marcou o golo que derrotou os andaluzes.



A única nota negativa para a equipa de Domingos Duarte (suplente não utilizado) foi a lesão do avançado Enes Unal. O turco, que tem sido associado ao Benfica, lesionou-se sozinho e saiu em lágrimas aos 11 minutos do encontro.



A luta pela permanência em Espanha está ao rubro. Getafe, Cádiz e Valladolid têm 38 pontos cada, mais três que o Espanhol, o penúltimo classificado. O Elche, último classificado, já está despromovido há várias jornadas.