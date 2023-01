No primeiro jogo depois da saída de João Félix para o Chelsea, o Atlético de Madrid não foi além de um empate na visita a Almeria, numa partida da 17.ª jornada da Liga espanhola.



Os colchorenos até começaram bem a partida e adiantaram-se no marcador por Ángel Correa aos 18 minutos. Kondogbia procuruou Griezmann e o francês, inteligente, deixou a bola passar para o argentino que atirou rasteiro pelo meio das pernas de Fernando Martínez.



No entanto, a vantagem do conjunto de Simeone não durou muito, uma vez que El Bilal Touré igualou a contenda ao minuto 37. O avançado aproveitou a falha de Witsel e bateu Oblak.

Na segunda metade as duas equipas criaram duas oportunidades cada para chegar ao triunfo. El Bilal Touré viu Oblak brilhar e Martínez não quis ficar atrás e agigantou-se em duas tentativas de Morata.



O Atlético de Madrid, que acabou o jogo com menos um por expulsão de Reguillón, registou o segundo jogo sem ganhar e divide o quarto lugar com o Villarreal. Por seu turno, o Almeria, que teve Samú em campo todo o encontro, tem 18 pontos e é 13.º colocado.