João Félix e Luis Suárez recuperaram das respetivas lesões e foram convocados por Simeone para o jogo do Atlético de Madrid contra o Athletic Bilbao, em San Mamés.



De resto, o internacional português já tinha revelado o regresso aos treinos na última sexta-feira, tendo partilhado uma foto nas redes sociais a trabalhar com bola em conjunto com o avançado uruguaio.



Os convocados do Atlético:



Guarda-redes: Oblak e Grbic;



Defesas: Trippier, Vrsaljko, Hermoso, Felipe, Savic e Lodi;



Médios: Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo e Carrasco;



Avançados: Félix, Suárez, Dembélé e Correa.