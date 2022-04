João Félix e Thomas Lemar saíram lesionados ao intervalo do encontro do Atlético de Madrid contra o Espanhol, do passado domingo.



Segundo informam os colchoneros, o internacional português e o internacional gaulês sofreram lesões no músculo isquiotibial da coxa esquerda. Foi possível ver, de resto, o jovem avançado luso a fazer gelo na coxa esquerda no banco de suplentes.



O emblema espanhol não adianta o tempo de paragem do duo, referindo apenas que «estão pendentes de evolução».



Félix e Lemar realizaram sessões de fisioterapia e trabalho de ginásio e devem, ao que tudo indica, falhar a receção ao Granada, agendada para as 18h00 da próxima quarta-feira.



[Imagens vídeo Eleven Sports]