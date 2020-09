Oficializado como reforço do Atlético de Madrid na passada sexta-feira, Luis Suárez já faz parte da convocatória de Simeone para a receção ao Granada, partida que marca a estreia dos colchoneros na Liga 2020/21.



João Félix, Héctor Herrera e Felipe também fazem parte das escolhas do técnico argentino.



O duelo entre o conjunto de Madrid e o Granada de Domingos Duarte e Rui Silva está agendado para as 15h00, desta domingo, no Wanda Metropolitano.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Grbic e Oblak;



Defesas: Felipe, Sánchez, N. Pérez, Lodi, Savic, Hermoso e Trippier;



Médios: Thomas Partey, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo e Carrasco;



Avançados: Suárez, Félix, Diego Costa, Saponjic, Correa e Camello.