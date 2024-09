O dérbi madrileno deste domingo ficou manchado por incidentes nas bancadas do Metropolitano. Depois do golo de Éder Militão, vários adeptos lançaram objetos contra o guarda-redes Thibault Cortouis, do Real Madrid (e ex-Atlético Madrid).

As imagens televisivas mostram que o guarda-redes virou-se para os adeptos colchoneros em tom de desafio, a celebrar, antes da 'chuva' de objetos. O jogo esteve interrompido por mais de quinze minutos por essa razão.

Cerca de uma hora depois do final do jogo, o Atlético Madrid emitiu um comunicado oficial em que repudia o sucedido e afirma ter identificado um dos infratores.

«O Atlético de Madrid quer manifestar o seu repúdio pelo arremesso de objetos que teve lugar a partir de uma secção da bancada sul, aos 68 minutos do jogo contra o Real Madrid. O Departamento de Segurança do clube tem estado a trabalhar com a polícia para localizar os envolvidos, um dos quais já foi identificado. O clube aplicará o regime interno previsto para os casos muito graves originados por estas pessoas», começam por dizer.

«Estas atitudes não têm lugar no futebol e mancham a imagem de um estádio que viveu um ambiente espetacular com mais de 70.000 espetadores nas bancadas, a grande maioria dos quais demonstrou um comportamento exemplar», completam os responsáveis colchoneros.

Já depois do final do jogo, Diego Simeone e Koke insinuaram que Courtois provocou os adeptos e que deve também ser castigado. O jogo terminou com um empate a uma bola, em encontro a contar para a La Liga.