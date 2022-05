Ao contrário do que o próprio anunciou, João Félix ainda pode voltar a jogar pelo Atlético de Madrid esta temporada. Recorde-se que o internacional português sofreu uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda no jogo contra o Espanhol, a 17 de abril.



«Acabei de me cruzar com ele. Perguntei-lhe como está e vejo-o com muita vontade. Oxalá seja possível contar com ele para o jogo com o Sevilha», disse o treinador dos colchoneros, Diego Simeone, em conferência de imprensa.



O Atlético de Madrid defronta esta quarta-feira o Elche, fora de portas, e recebe o Sevilha, no próximo domingo, dia 15 de maio. O conjunto da capital espanhola termina a Liga no País Basco, ante a Real Sociedad, no fim de semana seguinte.