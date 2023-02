O dérbi de Madrid entre Real e Atlético, no Bernabéu, terminou empatado a uma bola. Um resultado que acaba por agradar mais aos colchoneros que jogaram em inferioridade numérica desde os 64 minutos depois de Ángel Correa ter visto o vermelho direto por agressão a Rudiger.



No final da partida, os colchoneros publicaram uma fotografia de duas marcas com sangue na perna do internacional argentino com uma legenda carregada de ironia. «Assim está a perna do nosso "agressor". Seguimos sem novidades do Bernabéu.»