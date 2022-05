Depois de se ter sagrado campeão espanhol no passado sábado, o Real Madrid vai defrontar o Atlético de Madrid na próxima jornada. Os colchoneros revelaram de forma oficiosa que não vão fazer guarda de honra ao rival merengue.



Na véspera do jogo contra o Manchester City, da segunda mão das meias-finais da Liga espanhola, Luka Modric foi questionado sobre a recusa do rival da cidade em fazer a guarda de honra.



«Não pensamos nada. É um assunto que não nos interessa e do qual não quero falar antes de um jogo tão importante», limitou-se a dizer o internacional croata.



Lembre-se que na última segunda-feira, o Getafe fez guarda de honra ao Betis pela conquista da Taça do Rei.



O dérbi de Madrid está agendado para as 20h00 do próximo domingo.