Uma avaria no avião do Real Madrid obriga a comitiva merengue a seguir de autocarro até San Sebastián, para defrontar este domingo a Real Sociedad em jogo da Liga espanhola, avançam a Cadena COPE e a Cadena Ser.

A equipa do Real Madrid iria viajar esta manhã quando foi detetada a avaria no sistema hidráulico do avião.

Foi então preciso encontrar um plano B, que é a viagem de autocarro, que demora cerca de cinco horas.

Segundo a imprensa espanhola, os merenges chegarão a San Sebastián às 15h00, estando o jogo marcado para as 21h00.