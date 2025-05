Baixa de peso no Barcelona! Jules Koundé saiu lesionado durante a primeira parte do jogo com o Inter de Milão e os catalães informaram, esta quinta-feira, que o defesa francês sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

De acordo com a imprensa espanhola, Koundé poderá ficar afastado dos relvados até três semanas, ou seja, vai falhar a segunda mão da meia-final da Champions com o Inter e também não deverá estar recuperado a tempo do «El Clásico» com o Real Madrid, a 11 de maio.

Indiscutível no Barça, Koundé soma 53 jogos esta temporada (quatro golos e oito assistências).