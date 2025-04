Soam os alarmes no Real Madrid: Camavinga não joga mais esta temporada e também vai falhar o Mundial de Clubes.

Os «merengues» revelaram, esta quinta-feira, que o internacional francês está a contas com uma rotura completa do tendão do adutor esquerdo, uma lesão contraída na visita ao Getafe e que obrigará a uma paragem de cerca de três meses.

Parte médico de Camavinga. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 24, 2025

O médio gaulês entrou ao intervalo para substituir David Alaba e lesionou-se nos minutos finais da partida, com o Real a ficar reduzido a dez jogadores, por já ter esgotado as substituições.

A lesão de Camavinga surge antes da final da Taça do Rei, marcada para sábado, diante do Barcelona.

O Real Madrid está no Grupo H do Mundial de Clubes, juntamente com o Al Hilal, de Jorge Jesus, Salzburgo e Pachuca.