Não se pode propriamente dizer que é uma afirmação surpreendente. A dois meses de completar 31 anos, Gareth Bale ainda não está em fim de carreira, mas parece já ser altura de pensar nos últimos voos, e uma mudança para os Estados Unidos pode estar nos planos.

«Há muitos jogadores que querem ir agora para a MLS, uma liga que cresceu muito e que vai continuar a crescer. Definitivamente, é algo que me interessa muito. Até porque gosto muito de ir de férias para Los Angeles, costumo jogar golf por lá», disse o galês, do Real Madrid, fazendo referência a uma das suas grandes paixões, além do futebol.

Em entrevista ao podcast 'The Hat-Trick', Bale falou sobre a exigência de representar um clube como o Real Madrid. «É complicado lidar com a pressão e com as críticas. Mas se te habituares a lidar bem com isso, podes relaxar e destacar o melhor que fazes dentro do campo», confessou o galês, que assumiu ainda que Toni Kroos e Luka Modric são os companheiros de equipa «com quem tem melhor ligação».

Desde 2013 no Real Madrid, Bale tem feito um percurso com altos e baixos em Espanha, mas a imprensa local diz que o galês quer cumprir o contrato até 2022 e só depois pensar em outras aventuras. No entanto, o elevado salário que o extremo aufere, a rondar os 15 milhões por ano, é um fator que pesa na intenção do Real Madrid em negociá-lo na próxima janela de transferência.