Dani Alves vai ser apresentado pelo Barcelona nesta quarta-feira, informou o clube catalão.

O ato simbólico acontecerá em Camp Nou às 14h00 (menos uma hora em Portugal continental), será aberto ao público e os adeptos do emblema culé já podem levantar bilhetes gratuitos para assistirem ao regresso ao clube do jogador mais titulado da história do futebol.

Dani Alves, recorde-se, jogou no Barcelona entre 2008 e 2016, tendo participado na conquista de 23 troféus da equipa espanhola.

O jogador de 38 anos começa a treinar às ordens de Xavi já nesta segunda-feira, mas só poderá competir a partir de janeiro.