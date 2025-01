O Conselho Superior do Desporto (CSD) espanhol aceitou a providência cautelar solicitada pelo Barcelona e por Dani Olmo e Pau Víctor. Desta forma, a dupla poderá continuar a jogar pelo Barça, ainda que de forma provisória, até que o recurso quanto à inscrição dos jogadores esteja resolvido.

Olmo e Pau Víctor poderão entrar na convocatória para a final da Supertaça espanhola, caso o Barcelona lá chegue. Esta noite, os «blaugrana» defrontam o Athletic Bilbao nas meias-finais da prova, mas os dois jogadores ainda ficarão de fora, isto porque as licenças só vão ficar disponíveis a partir de quarta-feira. Ainda assim, a dupla integra a comitiva que está na Arábia Saudita.

Visto que o Barcelona vai disputar o primeiro título da época, com «visibilidade e impacto global», o CSD considerou que, se não aceitasse esta medida cautelar, existiriam «graves prejuízos económicos e desportivos ao clube e, sobretudo, aos futebolistas». O clube ficaria privado de dois ativos importantes, sem que tivesse sido tomada uma decisão definitiva.

«Isto também pode prejudicar os interesses da seleção espanhola, bem como das restantes competições nacionais, incluindo a La Liga», lê-se no comunicado do organismo.

Comunicado Oficial | El CSD estima la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.



El CSD ha analizado el recurso de alzada, de 52 páginas, y los más de 60 documentos que lo acompañan.



➕ Información: https://t.co/s95qmRc2yC pic.twitter.com/86NRZyjkqQ — CSD (@deportegob) January 8, 2025

Recorde-se que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a La Liga tinham rejeitado a reinscrição dos dois jogadores após 31 de dezembro. A dupla foi registada, no início da época, com recurso a uma licença temporária, que expirava no final de 2024. Em resposta, os «blaugrana» avançaram com um recurso de 52 páginas e mais de 60 documentos para a mais alta instância da justiça desportiva espanhola.

A nega da RFEF e da La Liga tem como base as dificuldades do Barcelona em cumprir os requisitos financeiros impostos em Espanha.