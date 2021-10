Com a derrota deste domingo em Camp Nou, o Barcelona de Ronald Koeman somou a terceira derrota seguida nos clássicos com o Real Madrid. O treinador holandês perdeu, aliás, todos os jogos frente ao eterno rival desde que substituiu Quique Setién no banco catalão. Ora três derrotas seguidas no clássico era algo que não se via no Barcelona há 85 anos... desde 1935-36.

No fundo, são já quatro derrotas consecutivas, já que o Barcelona perdeu também frente ao Real Madrid quando era orientado por Quique Setién. Assim sendo, e antes do 2-1 deste domingo em Camp Nou, a formação catalã tinha perdido na época passada por 3-1 também no Camp Nou e por 2-1 na Ciudad Deportiva de Valdebebas. Ainda com Quique Setién, o Barcelona perdeu por 2-0 no Santiago Bernabéu. Há mais de 50 anos, desde 1965, que o Barça não perdia quatro clássicos consecutivos.