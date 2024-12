O Barcelona está a um passo de manter as inscrições de Dani Olmo e Pau Víctor no plantel após 1 de janeiro de 2025, graças a um acordo milionário que envolve a exploração dos camarotes VIP do futuro Spotify Camp Nou.



A operação, avaliada em 120 milhões de euros, já foi aprovada pelo fundo qatari que adquiriu os direitos, restando apenas a assinatura do presidente Joan Laporta para a formalização do negócio.

No entanto, a imprensa espanhola avança que a decisão de Laporta depende de dois fatores fundamentais: a aprovação da La Liga e o desfecho de uma ação judicial movida pelo clube. A direção do Barcelona aguarda o parecer da entidade liderada por Javier Tebas, que está a analisar detalhadamente os documentos submetidos.

O acordo surge como solução após a recusa, pelo Tribunal Comercial de Barcelona, de medidas cautelares que permitiriam a inscrição dos jogadores sem a necessidade de cumprimento imediato do fair play financeiro. Para evitar sanções e ficar com os jogadores por inscrever, o Barça optou por vender os direitos de exploração de parte dos assentos VIP do estádio, um ativo valioso para o futuro financeiro do clube.

Com a assinatura do contrato, o Barcelona espera obter a desejada «regra do 1-1», que permitirá maior liberdade para registrar jogadores no mercado de transferências, quer em janeiro, quer no verão de 2025. Além disso, a operação marca o início de uma série de ações que incluem novas parcerias e a entrada de investidores no Barça Studios.

A concretização do acordo, no entanto, dependerá do aval final da La Liga e da resolução do litígio judicial. Joan Laporta, que liderou pessoalmente as negociações no Dubai, regressou a Barcelona confiante, mas cauteloso, enquanto o clube trabalha para assegurar a estabilidade financeira e desportiva no próximo ano. Desta forma, e caso seja tudo aprovado, o Barcelona não terá a necessidade de ceder os jogadores no próximo mercado de transferências.

De recordar que os jogadores estão inscritos até 31 de dezembro, algo que só foi possível graças à lesão de Andreas Christensen, que obrigou a uma longa paragem. Assim, os catalães aproveitaram a regra destinada a lesões prolongadas e 80 por cento do salário do dinamarquês foi usado para inscrever os atletas. Com a recuperação de Christensen, o Barça é obrigado a reagir, colocando-se este cenário atualmente